Pūstuvo adapterių komplektas
Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.
Su šiuo pūstuvo adapterių komplektu „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius galima naudoti dar plačiau. Prijungę siurbimo žarną ir naudodami pūstuvo funkciją, įrenginiu lengvai pripūsite čiužinius, baseinus ir plaukimo priemones ar net pripučiamas valtis. Kai siurbimo žarna prijungta prie įrenginio siurbimo jungties, oras automatiškai išsiurbiamas, tad nuobodus oro išleidimo rankiniu būdu procesas liks praeityje. Priedų komplekte yra adapteris, skirtas jungti prie drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio siurbimo žarnos, ir trys skirtingų dydžių antgaliai (S, M ir L), kurie yra suderinami su įvairių pripučiamų gaminių vožtuvais.
Savybės ir privalumai
Pripūtimas naudojant drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio pūstuvo funkciją
- Palyginti su rankiniu pūtimu, reikės kur kas mažiau laiko ir pastangų.
Oro išleidimas naudojant drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio siurbimo funkciją
- Greitas ir patogus oro išleidimas, palyginti su rankiniu oro pašalinimu.
Priedų komplektą sudaro adapteris ir trijų dydžių antgaliai
- Adapteris, skirtas saugiai prijungti prie siurbimo žarnos.
- Komplekte esantys trijų dydžių (S, M ir L) antgaliai yra suderinami su įvairių pripučiamų gaminių vožtuvais, juos lengva uždėti ant adapterio.
Priedų komplektas visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|2
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|NW 35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|110 x 70 x 80
Suderinami įrenginiai
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18 (YYY)
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Galima naudoti su įvairiausiais pripučiamais gaminiais, pvz., pripučiamais čiužiniais, baseinais, pripučiamomis valtimis ir kt.