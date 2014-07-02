Putų antgalis, 1200 l/h -
Trumpas, patogus putų purkštuvas su reguliuojamu purškimo kampu, su 1 litro talpos bakeliu valymo priemonei. Dėl savo kompaktiško dizaino idealiai tinka automobilių valymui.
Trumpas, patogus putų purkštuvas su reguliuojamu purškimo kampu, su 1 litro talpos bakeliu valymo priemonei. Dėl savo kompaktiško dizaino, putų purkštuvas idealiai tinka mašinų valymui. Kitos savybės: rotacinė jungtis (M 22 x 1,5) bei valymo priemonės dozavimas valdikliu esančiu ant purkštuvo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|max. 1200
|Maks. slėgis (bar)
|180
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
Suderinami įrenginiai
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Putų antgalis, 1200 l/h - atsarginės dalys
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