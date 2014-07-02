Putų antgalis, 1200 l/h -

Trumpas, patogus putų purkštuvas su reguliuojamu purškimo kampu, su 1 litro talpos bakeliu valymo priemonei. Dėl savo kompaktiško dizaino idealiai tinka automobilių valymui.

Trumpas, patogus putų purkštuvas su reguliuojamu purškimo kampu, su 1 litro talpos bakeliu valymo priemonei. Dėl savo kompaktiško dizaino, putų purkštuvas idealiai tinka mašinų valymui. Kitos savybės: rotacinė jungtis (M 22 x 1,5) bei valymo priemonės dozavimas valdikliu esančiu ant purkštuvo.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) max. 1200
Maks. slėgis (bar) 180
Temperatūra (°C) max. 60
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7
Priedai
Putų antgalis, 1200 l/h - atsarginės dalys

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