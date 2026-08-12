Putų antgalis

Patogus putų antgalis, skirtas Home & Garden valymo priemonių paskirstymui, siekiant užtikrinti itin kruopštų valymą. Montuojamas tiesiai ant slėginio plovimo įrenginio paleidimo pistoleto.

Ypač švarus rezultatas: Putų antgalio dėka geriau paskirstomos mobiliajame lauko plovimo įrenginyje OC 3 naudojamos valymo priemonės ir taip užtikrinamas dar kruopštesnis, efektyvesnis ir švelnesnis valymas. Jis suformuoja galingas putas, kurios gerai prilimpa prie paviršių ir patenka į sunkiai pasiekiamas vietas – idealiai tinka kruopščiam dviračių, sodo baldų ir kt. valymui. Putų antgalis montuojamas tiesiai ant paleidimo pistoleto. Valymo priemonę galima tiesiog supilti į putų antgalį. Antgalis suderinamas su visais mobiliaisiais lauko valymo įrenginiais OC 3.

Savybės ir privalumai
Putų antgalis: Galingos putos
Galingos putos
Lengvas ir kruopštus įvairių paviršių (pvz., dviračių, sodo baldų) valymas.
Putų antgalis: Reguliuojamas purškimo kampas
Reguliuojamas purškimo kampas
Padaro patogų tiek vertikalų, tiek horizontalų darbą.
Putų antgalis: Paprastas skirtingų ploviklių keitimas
Paprastas skirtingų ploviklių keitimas
Lengvas valymas su tinkama Kärcher plovimo priemone. Itin patogus vartotojui.
Skaidri valymo priemonės talpa
  • Pripildymo lygis yra visada matomas.
0,35 litro talpos konteineris
  • Ilgesniems valymo etapams be papildymo.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Balta
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 165 x 61 x 105
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Sodo/terasos/balkono baldai