Putų antgalis
Patogus putų antgalis, skirtas Home & Garden valymo priemonių paskirstymui, siekiant užtikrinti itin kruopštų valymą. Montuojamas tiesiai ant slėginio plovimo įrenginio paleidimo pistoleto.
Ypač švarus rezultatas: Putų antgalio dėka geriau paskirstomos mobiliajame lauko plovimo įrenginyje OC 3 naudojamos valymo priemonės ir taip užtikrinamas dar kruopštesnis, efektyvesnis ir švelnesnis valymas. Jis suformuoja galingas putas, kurios gerai prilimpa prie paviršių ir patenka į sunkiai pasiekiamas vietas – idealiai tinka kruopščiam dviračių, sodo baldų ir kt. valymui. Putų antgalis montuojamas tiesiai ant paleidimo pistoleto. Valymo priemonę galima tiesiog supilti į putų antgalį. Antgalis suderinamas su visais mobiliaisiais lauko valymo įrenginiais OC 3.
Savybės ir privalumai
Galingos putosLengvas ir kruopštus įvairių paviršių (pvz., dviračių, sodo baldų) valymas.
Reguliuojamas purškimo kampasPadaro patogų tiek vertikalų, tiek horizontalų darbą.
Paprastas skirtingų ploviklių keitimasLengvas valymas su tinkama Kärcher plovimo priemone. Itin patogus vartotojui.
Skaidri valymo priemonės talpa
- Pripildymo lygis yra visada matomas.
0,35 litro talpos konteineris
- Ilgesniems valymo etapams be papildymo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|165 x 61 x 105
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Motociklai ir motoroleriai
- Sodo/terasos/balkono baldai