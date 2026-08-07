Putų antgalis Advanced, 700 l/h - 800 l/h, 700 l/h - 800 l/h
Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams be ServoControl valdymo: ypač tvirtu korpusu, pagamintu iš žalvario, ir skirtu naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis.
Putų antgalio Advance korpusas pagamintas iš tvirto ir patvaraus žalvario, skirtas valyti aukštu slėgiu ir naudojant agresyvias valymo priemones. Integruota ergonomiška ir stabilia valymo priemonių talpa su papildoma patogia dalimi, užtikrinančia patogų prietaiso laikymą rankose darbo metu, bei plačia plovimo priemonių užpildymo anga. Purškimo kampą galima lanksčiai reguliuoti, tikslus valymo priemonės dozavimas atliekamas 3 etapais, taip, kaip reikia. Integruota sklendė veiksmingai apsaugo nuo netyčinio valymo priemonių dozatoriaus reguliavimo. Antgalis tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams be slėgio reguliavimo ServoControl funkcijos ir turintiems 700–800 l/h srautą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|700 - 800
|Antgalio dydis ( )
|45
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Skiedimas (%)
|1 - 2 - 4
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
Suderinami įrenginiai
Priedai
Putų antgalis Advanced, 700 l/h - 800 l/h, 700 l/h - 800 l/h atsarginės dalys
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