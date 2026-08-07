Putų antgalis Avanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Specialiai sukurtas naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis: aukštos kokybės puodelio putų ietis Advanced 3 su purškimo kampo reguliavimo galimybe ir pagamintas iš Ecobrass medžiagos, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams iš Kärcher.

Paprastas valdymas, labai gera putų kokybė ir pagrindinis korpusas, pagamintas iš Ecobrass, labai atsparus agresyvioms valymo priemonėms:  tvirta ir labai aukštos kokybės putų ietis Advanced 3, skirta aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginiams su servo valdymo funkcija ir srauto greičiu Nuo 900 iki 2500 l/val. Putų ietis turi ergonomišką ir ypač stabilų valymo priemonių indą su didele užpildo anga ir papildomomis detalėmis skirtomis patogiam laikymui rankose darbo metu. Dėl tikslios 3 pakopų dozavimo parinkties per integruotą sklendę netyčinis valymo priemonės dozavimo  reguliavimas praktiškai neįmanomas. Priklausomai nuo naudojimo, purškimo kampą galima lanksčiai reguliuoti.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 900 - 2500
Antgalio dydis ( ) 38
Maks. slėgis (bar) 300
Skiedimas (%) 1 - 2 - 4
Rezervuaro talpa (l) 1
Temperatūra (°C) max. 60
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
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