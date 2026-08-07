Putų antgalis Avanced

Trumpas, patogus naudoti, reguliuojamo putų purškimo kampo antgalis su 1 litro talpos plovimo priemonės rezervuaru. Dėl kompaktiško dizaino idealiai tinka plauti automobilius.

Trumpas, patogus naudoti, reguliuojamo putų purškimo kampo antgalis su 1 litro talpos plovimo priemonės rezervuaru. Dėl kompaktiško dizaino „Kärcher“ putų purškimo antgalis idealiai tinka plauti automobilius. Kitos savybės: besisukanti jungtis (M22 x 1,5) ir plovimo priemonės kiekio dozatorius ant antgalio.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Antgalio dydis ( ) 25
Maks. slėgis (bar) 300
Temperatūra (°C) max. 60
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Priedai
Putų antgalis Avanced atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.