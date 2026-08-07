Putų antgalis Avanced
Trumpas, patogus naudoti, reguliuojamo putų purškimo kampo antgalis su 1 litro talpos plovimo priemonės rezervuaru. Dėl kompaktiško dizaino idealiai tinka plauti automobilius.
Trumpas, patogus naudoti, reguliuojamo putų purškimo kampo antgalis su 1 litro talpos plovimo priemonės rezervuaru. Dėl kompaktiško dizaino „Kärcher“ putų purškimo antgalis idealiai tinka plauti automobilius. Kitos savybės: besisukanti jungtis (M22 x 1,5) ir plovimo priemonės kiekio dozatorius ant antgalio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Antgalio dydis ( )
|25
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
Priedai
Putų antgalis Avanced atsarginės dalys
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