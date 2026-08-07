Putų antgalis Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 350–600 l/val. Naujas, tvirtas ir labai kokybiškas „Basic 1“ putų purškimo antgalis su talpa, purškia puikios kokybės putas, naudodamas perpus mažiau plovimo priemonės.
Naudojamas su mūsų „RM 838 VehiclePro“ plovimo putomis, naujasis „Basic 1“ putų purškimo antgalis su rezervuaru apie 50 proc. sumažins naudojamos valymo priemonės kiekį. Šis antgalis yra skirtas „Servo Control“ funkcijos neturintiems aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių vandens srautas yra 350–600 l/val. Jis purškia puikios kokybės putas, jį lengva naudoti, o itin kokybiškos medžiagos, pavyzdžiui, žalvarinis pagrindo korpusas, užtikrins ilgą šio antgalio tarnavimo laiką. Tikslus plovimo putų dozavimas reguliuojamas trimis pakopomis naudojant integruotą plokštelę, kuri taip pat padeda išvengti netyčinio nustatymų pakeitimo. Tvirtas ir ergonomiškas valymo priemonės rezervuaras dėl savo formos yra labai stabilus, turi plačią užpildymo angą ir kelių vijų sriegį, kurio dėka rezervuarą galima greitai pakeisti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|350 - 600
|Antgalio dydis ( )
|38
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Skiedimas (%)
|1 - 2 - 4
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
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