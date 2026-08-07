Putų antgalis Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Naujas, labai tvirtas „Basic 2“ putų purškimo antgalis su talpa, sukurtas specialiai aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 700–800 l/val. Puikios kokybės putos, sunaudojant perpus mažiau plovimo priemonės.
Gamybos meistriškumas ir tvirtos detalės, pavyzdžiui, žalvarinis pagrindo korpusas, užtikrins ilgą mūsų naujojo „Basic 2“ putų purškimo antgalio su rezervuaru tarnavimo laiką. Šis antgalis yra skirtas „Servo Control“ funkcijos neturintiems aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių vandens srautas yra 700–800 l/val. ir purškia puikios kokybės putas. Su šiuo antgaliu jūs maždaug perpus sumažinsite „RM 838 VehiclePro“ sunaudojimą. Integruota plokštelė padeda trimis pakopomis dozuoti plovimo priemonę ir išvengti netyčinio nustatymų pakeitimo. Be to, stabilų, tvirtą ir ergonomišką valymo priemonės rezervuarą labai lengva užpildyti per plačią jo angą ir greitai pakeisti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|700 - 800
|Antgalio dydis ( )
|45
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Skiedimas (%)
|1 - 2 - 4
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
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