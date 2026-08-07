Putų antgalis Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Aukštos kokybės, paprastas ir patvarus: „Basic 3“ putų purškimo antgalis su rezervuaru, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 900–2500 l/val. Perpus sumažina sunaudojamos plovimo priemonės kiekį išlaikydamas optimalią putų kokybę.
Mūsų naujasis „Basic 3“ putų purškimo antgalis su rezervuaru, sukurtas „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiams su „Servo Control“ funkcija, kurių vandens srautas yra 900–2500 litrų per valandą, stebina savo ypatingomis savybėmis. Pavyzdžiui, naudojamas su „RM 838 VehiclePro“ plovimo putomis, jis padeda iki 50 proc. sumažinti sunaudojamą plovimo priemonės kiekį ir užtikrinti įspūdingą putų kokybę. Tvirtas žalvarinis pagrindas ir kitos aukštos kokybės medžiagos garantuoja ilgą tarnavimo laiką, o išmanus trijų pakopų putų kiekio dozavimas padeda išvengti netyčinio nustatymų pakeitimo. Valymo priemonės rezervuaras taip pat pasižymi ypatingomis savybėmis: stabilus ir ergonomiškos formos, su papildoma suėmimo dalimi ant kaklelio ir didele anga, todėl jį galima lengvai užpildyti ir greitai pakeisti naudojant kelių vijų sriegį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|900 - 2500
|Antgalio dydis ( )
|38
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Skiedimas (%)
|1 - 2 - 4
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
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