Putų antgalis DUO Advanced, 900 l/h - 2500 l/h
DUO Advanced putų antgalis, skirtas naudoti su agresyviomis plovimo priemonėmis. Tiesioginis perjungimas į aukšto slėgio valymo rėžimą, purškimo kampo reguliavimas ir dviejų litrų talpa.
Dėl savo tvirta nikelio danga padengto korpuso, aukštos kokybės DUO Advanced putų antgalis su reguliuojamu purškimo kampu ypač tiks naudoti su intensyvaus poveikio valymo priemonėmis. Sukurtas valymo darbams naudojant Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginius su Servo Control funkcijomis ir 900–2500 l/h srautu, putų antgalis leidžia vartotojui tiesiogiai keisti rėžimą į aukšto slėgio srovę. Be to, DUO Advanced turi tvirtą, ergonomišką dviejų litrų valymo priemonės talpą su papildoma rankena ir didele patogia pildymo anga. Dėl tikslios trijų pakopų dozavimo parinkties naudojant integruotą sklendę, netyčiniai ploviklio dozavimo koregavimai negalimi.
Savybės ir privalumai
Galimybė keisti valymo priemones, aukšto slėgio valymo metu.Sutaupoma laiko, nes nereikia keisti purkštuvo ar priedo.
Ergonomiška, dviejų litrų talpa plovimo priemonėmsSuteikia galimybę be vargo atlikti ilgas valymo užduotis.
Valymo priemonės dozavimas su integruota sklendePalengvina tikslų, trijų pakopų valymo priemonių dozavimą. Optimaliai putų kokybei užtikrinti. Apsaugo nuo galimo valymo priemonių perdozavimo.
Pagrindas su patvaria nikelio danga
- Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas.
- Jei reikia, palengvina intensyvaus poveikio valymo priemonių naudojimą.
Lankstus purškimo kampo nustatymas
- Labai tikslaus paskirstymo putų srovė.
- Leidžia saugiai dirbti ilgesniais intervalais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|900 - 2500
|Antgalio dydis (mm)
|38
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Skiedimas (%)
|1 - 2 - 4
|Rezervuaro talpa (l)
|2
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,5
Videos
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Statybos pramonė (fasadų plovimas, statybos transporto priemonių ir įrangos plovimas)
Priedai
Putų antgalis DUO Advanced, 900 l/h - 2500 l/h atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.