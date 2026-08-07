Putų generatoriaus komplektas

Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.

Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas. Prijungiamas prie purškimo ieties (pakeičiant aukšto slėgio purškimo antgalį ar purkštuką).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 1
Suderinami įrenginiai
Putų generatoriaus komplektas atsarginės dalys

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