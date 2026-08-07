Putų generatoriaus komplektas
Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.
Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas. Prijungiamas prie purškimo ieties (pakeičiant aukšto slėgio purškimo antgalį ar purkštuką).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Putų generatoriaus komplektas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.