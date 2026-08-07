Rankšluostis gyvūnams
Specialus mikropluošto audinys šunims džiovinti. Sugeria daug vandens ir pašalina nemalonius kvapus.
Naudojant aukštos kokybės mikropluošto audinį, nusausinkite šunis ir kitus augintinius po maudynių. Mikropluoštas yra puikiai sugeriantis audinys, todėl ypač tinkamas gyvūnams. Po naudojimo neleidžia susidaryti kvapams, o audinys greitai išdžiūsta. Rankšluosčio dydis 100 × 40 cm, tad jis yra pakankamai didelis, kad išdžiovintų šunis ir kitus didelius gyvūnus.
Savybės ir privalumai
Speciali mikropluošto šluostė
- Gyvūnų nusausinimui po prausimo.
mikropluoštas
- Sugeria didelį vandens kiekį ir nepalieka nemalonių kvapų.
Švelnus
- Patogus gyvūnams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1000 x 600 x 5
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Gyvūnai / Šunys