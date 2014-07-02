Ratų su padangomis komplektas, skirtas įrenginiams HDS 1000 Be / De
Praktiškas pneumatinių ratų komplektas, skirtas "HDS 1000 BE" ir "HD 1000 D"E aukšto slėgio valymo įrenginiams. Pagerintas manevringumas.
Praktiškas pneumatinių ratų komplektas, skirtas "HDS 1000 BE" ir "HD 1000 DE" aukšto slėgio valymo įrenginiams. Pagerintas manevringumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,9
Ratų su padangomis komplektas, skirtas įrenginiams HDS 1000 Be / De atsarginės dalys
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