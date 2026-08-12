RCF 3 valymo volelis
Mikropluošto voleliai švelniai ir drėgnai valo visas kietąsias grindis, skirtas RCF 3 plaunančiam robotui. Voleliai nepaleidžia pūkelių, pasižymi puikiu sugeriamumu ir atsparumu dėvėjimuisi.
Kärcher daugiafunkcinis RFC 3 volelis pagamintas iš aukštos kokybės mikropluošto, skirtas švelniai valyti drėgnu būdu visas kietąsias grindis, įskaitant parketą. Volelis nepaleidžia pūkelių, pasižymi puikiu sugeriamumu ir ilgaamžiškumu – idealiai tinka ilgam valymui ir švariam rezultatui be dryžių. Jei reikia pakeisti arba išvalyti volelį, tai galima padaryti akimirksniu, be įrankių ir nesiliečiant su purvu. Tiesiog ištraukite panaudotą volelį ir įstatykite naują – viskas! Daugiasluoksnį volelį galima skalbti skalbyklėje iki 60 °C temperatūros ir naudoti pakartotinai.
Savybės ir privalumai
100% aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lengvas volelių keitimas
- Volelį galima pakeisti greitai, nenaudojant jėgos ar įrankių, tiesiog ištraukite volelį, įstatykite naują ir viskas!
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|60 x 60 x 248
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC