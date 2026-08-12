RCF 7 priedų rinkinys
RVF 7 plaunančio dulkių siurblio roboto priedų rinkinį sudaro pagrindinis šepetys, du šoniniai šepečiai ir filtras.
Puikiems valymo rezultatams, lyg valant pirmą kartą: su RVF 7 priedų rinkiniu plaunantis dulkių siurblys robotas vėl valys lyg naujas. Komplekte esančias atsargines dalis lengva pakeisti, taip prailginant RVF 7 tarnavimo laiką ir užtikrinant, kad įrenginys vėl pasiektų optimalų valymo efektyvumą. Rinkinį sudaro pagrindinis šepetys, du šoniniai šepečiai ir filtras.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|4
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|195 x 70 x 200