RCF 7 priedų rinkinys

RVF 7 plaunančio dulkių siurblio roboto priedų rinkinį sudaro pagrindinis šepetys, du šoniniai šepečiai ir filtras.

Puikiems valymo rezultatams, lyg valant pirmą kartą: su RVF 7 priedų rinkiniu plaunantis dulkių siurblys robotas vėl valys lyg naujas. Komplekte esančias atsargines dalis lengva pakeisti, taip prailginant RVF 7 tarnavimo laiką ir užtikrinant, kad įrenginys vėl pasiektų optimalų valymo efektyvumą. Rinkinį sudaro pagrindinis šepetys, du šoniniai šepečiai ir filtras.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (-elementas) 4
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 195 x 70 x 200
Suderinami įrenginiai