RCV 5 priedų rinkinys

Roboto dulkių siurblio RCV 5 priedų rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.

Rinkinyje yra atsarginių dalių, kurias lengva pakeisti. Tai prailgina RCV 5 tarnavimo laiką ir užtikrina optimalius valymo rezultatus kaip pirmą dieną. Rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (-elementas) 6
Spalva Balta
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 190 x 125 x 82
Suderinami įrenginiai