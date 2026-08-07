RCV 5 priedų rinkinys
Roboto dulkių siurblio RCV 5 priedų rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.
Rinkinyje yra atsarginių dalių, kurias lengva pakeisti. Tai prailgina RCV 5 tarnavimo laiką ir užtikrina optimalius valymo rezultatus kaip pirmą dieną. Rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|6
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|190 x 125 x 82