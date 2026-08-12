RCX ilginamasis kabelis
RCX įkrovimo stoties ar RTK antenos prijungimui prie elektros tinklo, šis dešimties metrų ilgio kabelis prailgina atstumą iki maitinimo šaltinio.
Šis ilginamasis kabelis pravers, jei norimoje įkrovimo stoties ar RTK antenos vietoje nėra šalia elektros lizdo, suteikdamas daugiau lankstumo įrengimui.
Savybės ir privalumai
Dešimt metrų didesnis veikimo spindulys klojant elektros kabelį.
Galima naudoti įkrovimo stotelei arba RTK antenai.
Išlaikomas atsparumas oro sąlygoms ir apsaugos klasė.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5