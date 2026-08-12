RCX peilių rinkinys
Atsarginiai RCX roboto-vejapjovės peiliukai garantuoja nepriekaištingą žolės pjovimą. Reguliarus peiliukų keitimas užtikrina pastovų aukštą pjovimo našumą.
Norint užtikrinti efektyvų pjovimą ir sveiką veją, robotinės vejapjovės peiliukus rekomenduojama keisti kas 1–2 mėnesius. Šie iš abiejų pusių pagaląsti ir grūdinti peiliukai tarnaus ilgiau. Rinkinį sudaro 12 atsarginių peiliukų ir 12 varžtų, kuriuos patogu pakeisti rankomis.
Savybės ir privalumai
Dvipusiai pagaląsti ašmenys.
- Užtikrina itin aštrų žolės pjovimą.
- Vejapjovę pakaitomis sukant abiem kryptimis, ašmenys yra apkraunami iš abiejų pusių, taip užtikrinant dvigubai ilgesnį jų aštrumą.
Lengvas perjungimas.
- Lengvas ašmenų keitimas vos keliais žingsniais.
- Ašmenų pakeitimui reikalingas tik atsuktuvas ir tvirtos pirštinės.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|12
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|36 x 18 x 1