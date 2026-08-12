RCX roboto-vejapjovės stoginė
RCX roboto-vejapjovės stoginė apsaugo nuo saulės ir lietaus, o jos atlenkiamas stogas leidžia valdyti vejapjovę įkrovimo stotyje.
RCX robotas-vejapjovė yra tvirta ir atspari gamtos sąlygoms, tačiau stoginė suteikia papildomą apsaugą, prailgindama įrenginio tarnavimo laiką. Tvirtas plastikinis stogas efektyviai saugo nuo stipraus lietaus ir saulės, išlaikydamas vejapjovės išvaizdą ir veikimą. Patogiam valdymui įkrovimo stotyje, stoginės stogas yra atlenkiamas. Stoginė surenkama be vargo, o keturi pridedami kuoliukai užtikrina stabilų pritvirtinimą prie vejos.
Savybės ir privalumai
Apsauga nuo vėjo ir lietaus
- Stoginė apsaugo robotą- vejapjovę nuo saulės ir kritulių.
- Ši apsauga padeda prailginti roboto- vejapjovės eksploatavimo trukmę.
Lengva montuoti
- Stoginės surinkimas yra paprastas ir greitas.
- Stoginę galima greitai ir patikimai pritvirtinti prie žemės naudojant keturis komplekte esančius žemės kuoliukus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|3,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|885 x 625 x 380