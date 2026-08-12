RCX spaustuvo laikiklis

RTK antenos montavimas spaustuvu ant horizontalių arba vertikalių paviršių.

Šis spaustuvo laikiklis leidžia lanksčiau įrengti RTK anteną. Tiesiog įstatykite antenos galvutę į laikiklį ir prisukite prie horizontalių konstrukcijų naudodami spaustuvą. Vos vienu judesiu laikiklį galite pasukti į vertikalią padėtį. Svarbu, kad antena turėtų neužstotą 100° dangaus matymo lauką. Laikiklį galite tvirtinti prie sodo tvorų, balkonų, laipiojimo rėmų ir kitur.

Savybės ir privalumai
Patvarus laikiklis
  • Varžtų mechanizmas leidžia tvirtai ir saugiai sumontuoti RTK anteną.
Paprastas montavimas
  • Šis spaustuvo laikiklis suteikia daug įvairių montavimo būdų ant horizontalių ar vertikalių konstrukcijų, pavyzdžiui, sodo tvorų, balkonų, laipiojimo rėmų ir kitur.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 290 x 110 x 135
Suderinami įrenginiai