RCX spaustuvo laikiklis
RTK antenos montavimas spaustuvu ant horizontalių arba vertikalių paviršių.
Šis spaustuvo laikiklis leidžia lanksčiau įrengti RTK anteną. Tiesiog įstatykite antenos galvutę į laikiklį ir prisukite prie horizontalių konstrukcijų naudodami spaustuvą. Vos vienu judesiu laikiklį galite pasukti į vertikalią padėtį. Svarbu, kad antena turėtų neužstotą 100° dangaus matymo lauką. Laikiklį galite tvirtinti prie sodo tvorų, balkonų, laipiojimo rėmų ir kitur.
Savybės ir privalumai
Patvarus laikiklis
- Varžtų mechanizmas leidžia tvirtai ir saugiai sumontuoti RTK anteną.
Paprastas montavimas
- Šis spaustuvo laikiklis suteikia daug įvairių montavimo būdų ant horizontalių ar vertikalių konstrukcijų, pavyzdžiui, sodo tvorų, balkonų, laipiojimo rėmų ir kitur.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 110 x 135