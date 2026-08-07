Re!Fibe Universalus grindų šluosčių rinkinys EasyFix

Iš 100 % perdirbto poliesterio su „CiCLO®“ technologija¹⁾ pagamintos grindų šluostės „Re!Fibe“ idealiai tinka įsisenėjusiam purvui šalinti gariniu valytuvu.

"Re!Fibe" grindų valymo šluosčių rinkinį sudaro dvi puikiai drėgmę sugeriančios ir tvirtos šluostės, pagamintos iš 100 % perdirbto poliesterio su CiCLO® technologija (be lipniosios juostelės). CiCLO® technologija spartina poliesterio pluoštų irimą, mažindama mikroplastiko patekimą į vandenį.¹⁾ Specialus kilpinis audinys užtikrina itin efektyvų nešvarumų surinkimą, o didelis garų pralaidumas leidžia pasiekti nepriekaištingą ir higienišką valymą. Dėl "Velcro" sistemos šias šluostes lengvai ir greitai pritvirtinsite prie garų valytuvo "EasyFix" grindų antgalio – tiesiog prispauskite ir galite pradėti valyti. Darbo metu šluostė patikimai laikosi ir neslidinėja. Baigę valyti, panaudotą šluostę galite nuimti nuo "EasyFix" antgalio net nepalietę purvo – tiesiog užminkite ant specialaus skirtuko ir pakelkite antgalį.

Savybės ir privalumai
Re!Fibe Universalus grindų šluosčių rinkinys EasyFix: 100 % perdirbtas poliesteris su CiCLO® technologija¹⁾
100 % perdirbtas poliesteris su CiCLO® technologija¹⁾
Dėl specialios kilpų struktūros šluostė ypač gerai surenka nešvarumus ir kruopščiai valo visus sandarius kietus paviršius. Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Re!Fibe Universalus grindų šluosčių rinkinys EasyFix: Lipnios fiksacijos sistema
Lipnios fiksacijos sistema
Grindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant. Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Re!Fibe Universalus grindų šluosčių rinkinys EasyFix: Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn. Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
  • Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Balta
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 345 x 115 x 10

¹⁾ Be lipniosios fiksacijos sistemos.
²⁾ Kiekvieną kartą plaunant tekstilės gaminius, nuo jų atsiskiria mikropluoštas ir atsiduria mūsų vandenynuose. Poliesterio pluoštų skilimas naudojant „CiCLO®“ technologiją siekia 94,3 % per 3,7 metų, o įprastų poliesterio pluoštų skilimas – tik 4,9 % per 3,7 metų (pagal ASTM D6691 standartą). Šios šluostės negalima kompostuoti. Šalinti laikantis atliekų šalinimo taisyklių atitinkamoje vietovėje. „CiCLO®“ logotipas ir ženklai yra registruotieji „Intrinsic Advanced Materials, LLC“ prekių ženklai.

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Pritaikymo sritys
  • Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
  • Kietosios grindų dangos
  • Sienų plytelės