Re!Fibe Universalus grindų šluosčių rinkinys EasyFix
Iš 100 % perdirbto poliesterio su „CiCLO®“ technologija¹⁾ pagamintos grindų šluostės „Re!Fibe“ idealiai tinka įsisenėjusiam purvui šalinti gariniu valytuvu.
"Re!Fibe" grindų valymo šluosčių rinkinį sudaro dvi puikiai drėgmę sugeriančios ir tvirtos šluostės, pagamintos iš 100 % perdirbto poliesterio su CiCLO® technologija (be lipniosios juostelės). CiCLO® technologija spartina poliesterio pluoštų irimą, mažindama mikroplastiko patekimą į vandenį.¹⁾ Specialus kilpinis audinys užtikrina itin efektyvų nešvarumų surinkimą, o didelis garų pralaidumas leidžia pasiekti nepriekaištingą ir higienišką valymą. Dėl "Velcro" sistemos šias šluostes lengvai ir greitai pritvirtinsite prie garų valytuvo "EasyFix" grindų antgalio – tiesiog prispauskite ir galite pradėti valyti. Darbo metu šluostė patikimai laikosi ir neslidinėja. Baigę valyti, panaudotą šluostę galite nuimti nuo "EasyFix" antgalio net nepalietę purvo – tiesiog užminkite ant specialaus skirtuko ir pakelkite antgalį.
Savybės ir privalumai
100 % perdirbtas poliesteris su CiCLO® technologija¹⁾Dėl specialios kilpų struktūros šluostė ypač gerai surenka nešvarumus ir kruopščiai valo visus sandarius kietus paviršius. Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistemaGrindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant. Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostėsKeičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn. Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Be lipniosios fiksacijos sistemos.
²⁾ Kiekvieną kartą plaunant tekstilės gaminius, nuo jų atsiskiria mikropluoštas ir atsiduria mūsų vandenynuose. Poliesterio pluoštų skilimas naudojant „CiCLO®“ technologiją siekia 94,3 % per 3,7 metų, o įprastų poliesterio pluoštų skilimas – tik 4,9 % per 3,7 metų (pagal ASTM D6691 standartą). Šios šluostės negalima kompostuoti. Šalinti laikantis atliekų šalinimo taisyklių atitinkamoje vietovėje. „CiCLO®“ logotipas ir ženklai yra registruotieji „Intrinsic Advanced Materials, LLC“ prekių ženklai.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės