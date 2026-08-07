Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui

Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120 °. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo.

Neribojamo aukšto slėgio purškimo kampo jungties reguliavimo iki 120° dėka, galite be vargo išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas, atlikdami aukšto slėgio valymo darbus. Šis įrankis leidžia greitai ir efektyviai išvalyti įrenginius, transporto priemones, važiuokles, fasadus, stogus ir kt. Jis labai lengvai ir patogiai tvirtinamas tiesiogiai prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purškimo ieties.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maksimalus darbinis slėgis (bar) 300
Temperatūra (°C) max. 155
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Suderinami įrenginiai
Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui atsarginės dalys

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