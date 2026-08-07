Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui
Reguliuojamo aukšto slėgio purškimo kampo jungtis: purškimo kampo reguliavimo iki 120 ° dėka, šiuo įrankiu lengva valyti sunkiai pasiekiamas vietas. Paprasčiausiai pritvirtinkite prie aukšto slėgio įrenginio purškimo ieties.
Aukštu slėgiu valydami įrenginius, transporto priemones, važiuokles, fasadus, stogus ir kt., galite susidurti su tokiomis vietomis, kurias sunku ar iš vis neįmanoma pasiekti ir nuplauti. Reguliuojamo purškimo kampo jungtis išsprendžia šią problemą. Dėl neribojamo kampo reguliavimo iki 120 °, jūs galite lengvai išvalyti net sunkiai pasiekiamas vietas, nepalikdami neišvalytų zonų. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purškimo ieties.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maksimalus darbinis slėgis (bar)
|300
|Temperatūra (°C)
|max. 155
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
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