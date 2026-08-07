Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050
Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.
Kärcher kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Antgalio dydis ( )
|50
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
Suderinami įrenginiai
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050 atsarginės dalys
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