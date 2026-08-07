Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050

Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.

Kärcher kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Antgalio dydis ( ) 50
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050 atsarginės dalys

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