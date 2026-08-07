Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 055
Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.
Kärcher kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Antgalio dydis ( )
|55
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
Suderinami įrenginiai
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 055 atsarginės dalys
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