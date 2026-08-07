Rinkinys naminių gyvūnų augintojams
Valymo rinkinys, padedantis patikimai pašalinti gyvūnų plaukus.
Specialus naminių gyvūnėlių valymo rinkinys daro valymą dar lengvesnį ir patogesnį: komplekte esanti lanksti ir ištiesiama žarna užtikrina maksimalią judėjimo laisvę. Naminių gyvūnų plaukų šepetėlis turi ypač minkštą guminį paviršių, tad jūs ne tik patikimai pašalinsite nereikalingą kailį, bet ir maloniai pamasažuosite savo pūkuotą draugą.
Savybės ir privalumai
Puikiai tinka naminių gyvūnų kailio šalinimui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|415 x 100 x 43
Pritaikymo sritys
- Augintinių plaukai