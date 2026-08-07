Rotacinės antgalis, EasyLock, 045, didelis, 045

Rotacinis antgalis leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis purkštukas ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Maksimalus slėgis 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Rotacinis antgalis leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis purkštukas ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Maksimalus slėgis 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 300
Vandens slėgis (bar) max. 300
Temperatūra (°C) max. 85
Antgalio dydis ( ) 45
Dydis didelis
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Rotacinės antgalis, EasyLock, 045, didelis, 045 atsarginės dalys

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