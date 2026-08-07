Rotacinės antgalis, EasyLock, 045, didelis, 045
Rotacinis antgalis leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis purkštukas ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Maksimalus slėgis 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Rotacinis antgalis leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis purkštukas ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Maksimalus slėgis 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Vandens slėgis (bar)
|max. 300
|Temperatūra (°C)
|max. 85
|Antgalio dydis ( )
|45
|Dydis
|didelis
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
Suderinami įrenginiai
Rotacinės antgalis, EasyLock, 045, didelis, 045 atsarginės dalys
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