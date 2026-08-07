Rotacinis antgalis, 050
Pilnas pajėgumas kovojant su sunkiai įveikiamais nešvarumais: naujasis purvo valymo antgalis su 050 dydžio purkštuku, užtikrina iki 50% geresnį valymo rezultatą nei jo pirmtakas.
Su maks. 180 bar / 18 MPa darbiniu slėgiu ir 60 ° C vandens temperatūra, naujas rotacinės srovės antgalis (purkštuko dydis 050) demonstruoja visą savo galią. Dėl rotacinės taškinės srovės, valymo efektyvumas yra 10 kartų didesnis. Šis antgalis taip pat pasižymi 50 procentų didesniu valymo efektyvumu nei jo pirmtakas. Vidiniai energijos nuostoliai buvo sumažinti iki minimumo, o purškimo kokybė žymiai pagerėjo. Su keraminiu purkštuku ir guolio žiedu ypač ilgam darbo laikui.
Savybės ir privalumai
Iki 50 % didesnis valymo efektyvumas ir greitis lyginant su ankstesne versija
- Ypač taupantis laiką sprendimas
Minimalūs galio nuostoliai ir patobulinta purškimo kokybė
- Padidinta galia užsisenėjusiam purvui pašalinti.
Besisukanti taškinė srovė apjungia taškinės ir plataus kampo srovių privalumus
- Didelė valymo galia kartu su dideliu darbo našumu.
Keraminis antgalis ir keramikinis guolio žiedas
- Ypatingas ilgaamžiškumas.
Labai efektyvus valymas
- Greitai pašalina užsisenėjusius nešvarumus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|180
|Vandens slėgis (bar)
|max. 180
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Antgalio dydis ( )
|50
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2