Rotacinis antgalis, 100

Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą.Dėl keraminio antgalio ir guolio žiedo užtikrinamas ilgaamžiškumas. Maksimalus pajėgumas 300 barų/30 MPa, 85°C.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 300
Vandens slėgis (bar) max. 300
Temperatūra (°C) max. 85
Antgalio dydis ( ) 100
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Rotacinis antgalis, 100 atsarginės dalys

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