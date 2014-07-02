Rotacinis antgalis, 120

Rotacinis antgalis su rotacinesiaura srove užtikrina 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas užtikrina ilgalaikį tarnavimo laiką. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 barų, 30 MPa, 85°C.

Rotacinis antgalis su rotacine siaura srove užtikrina 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas užtikrina ilgalaikį tarnavimo laiką. Maksimalus pajėgumas 300 barų, 30 MPa, 85°C.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 300
Vandens slėgis (bar) max. 300
Temperatūra (°C) max. 85
Antgalio dydis ( ) 120
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Rotacinis antgalis, 120 atsarginės dalys

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