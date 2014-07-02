Rotacinis antgalis, 120
Rotacinis antgalis su rotacinesiaura srove užtikrina 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas užtikrina ilgalaikį tarnavimo laiką. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 barų, 30 MPa, 85°C.
Rotacinis antgalis su rotacine siaura srove užtikrina 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas užtikrina ilgalaikį tarnavimo laiką. Maksimalus pajėgumas 300 barų, 30 MPa, 85°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Vandens slėgis (bar)
|max. 300
|Temperatūra (°C)
|max. 85
|Antgalio dydis ( )
|120
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
Rotacinis antgalis, 120 atsarginės dalys
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