Rotacinis antgalis, didelis, 055/060
Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Vandens slėgis (bar)
|max. 300
|Temperatūra (°C)
|max. 85
|Antgalio dydis ( )
|55 / 60
|Dydis
|didelis
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5