Rotacinis antgalis, didelis, 090
Rotacinis antgalis - rotacinė taškine srovė - 10 kartų geresnį valymo rezultatai. Keraminis antgalis ir guolio žiedas užtikrina ilgalaikį tarnavimo laiką. Maksimalus pajėgumas 300 barų, 30 MPa, 85°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|300
|Vandens slėgis (bar)
|max. 300
|Temperatūra (°C)
|max. 85
|Antgalio dydis ( )
|90
|Dydis
|didelis
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
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