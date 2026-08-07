Rotacinis antgalis, EasyLock, 028, mažas, 028
Visiška galia kovojant su įsisenėjusiais nešvarumais: naujasis rotacinis antgalis pasiekia iki 50 % didesnį valymo ir ploto našumą nei jo pirmtakas.
Ne daugiau kaip. 180 bar/18 MPa darbinis slėgis ir 60 °C vandens temperatūra, naujasis rotacinis antgalis išlaisvina visą savo galią. Dėl besisukančios taškinės srovės jis pasiekia 10 kartų didesnę valymo galią. Be to, jis pasiekia iki 50 proc. didesnį valymo ir ploto našumą nei jo pirmtakas. Vidiniai galios nuostoliai sumažinti iki minimumo, o purškimo kokybė gerokai pagerinta. Su keraminiu antgaliu ir guolio žiedu, užtikrinančiu itin ilgą darbo laiką.
Savybės ir privalumai
Iki 50 % didesnis valymo efektyvumas ir greitis lyginant su ankstesne versija
- Ypač taupantis laiką sprendimas
Minimalūs galio nuostoliai ir patobulinta purškimo kokybė
- Padidinta galia užsisenėjusiam purvui pašalinti.
Besisukanti taškinė srovė apjungia taškinės ir plataus kampo srovių privalumus
- Didelė valymo galia kartu su dideliu darbo našumu.
Keraminis antgalis ir keramikinis guolio žiedas
- Ypatingas ilgaamžiškumas.
Labai efektyvus valymas
- Greitai pašalina užsisenėjusius nešvarumus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|180
|Vandens slėgis (bar)
|max. 180
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Antgalio dydis ( )
|28
|Dydis
|mažas
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|90 x 57 x 57