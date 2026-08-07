Rotacinis antgalis, mažas, 030
Mažiau energijos nuostolių, aukštesnė purškimo kokybė: naujas rotacinės srovės antgalis su 030 dydžio purkštuku užtikrina iki 50% geresnį valymo našumą nei jo pirmtakas.
Naujas rotacinės srovės antgalis (purkštuko dydis 030) pasižymi koncentruota valymo galia. Vidiniai energijos nuostoliai sumažėjo iki minimumo, o purškimo kokybė - žymiai geresnė - iki 50 procentų geresni valymo rezultatai, lyginant su anksčiau naudojamais priedais. Dėl besisukančios taškinės srovės, valymo efektyvumas yra 10 kartų didesnis nei įprastų aukšto slėgio purkštukų. Su keraminiu purkštuku ir guolio žiedu maksimaliam darbo laikui. Skirtas naudoti su maks. 180 bar / 18 MPa ir 60 ° C vandens temperatūra.
Savybės ir privalumai
Iki 50 % didesnis valymo efektyvumas ir greitis lyginant su ankstesne versija
- Ypač taupantis laiką sprendimas
Minimalūs galio nuostoliai ir patobulinta purškimo kokybė
- Padidinta galia užsisenėjusiam purvui pašalinti.
Besisukanti taškinė srovė apjungia taškinės ir plataus kampo srovių privalumus
- Didelė valymo galia kartu su dideliu darbo našumu.
Keraminis antgalis ir keramikinis guolio žiedas
- Ypatingas ilgaamžiškumas.
Labai efektyvus valymas
- Greitai pašalina užsisenėjusius nešvarumus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|180
|Vandens slėgis (bar)
|max. 180
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Antgalio dydis ( )
|30
|Dydis
|mažas
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|90 x 57 x 57