Rotacinis antgalis, mažas, 035
Naujas purvo valymo antgalis (purkštuko dydis 035) su rotacine taškine srove ženkliai išsiskiria iš kitų: iki 50% didesnis valymo našumas nei jo pirmtako.
Su nauju rotacinės srovės antgaliu (purkštuko dydis 035) vidinės energijos nuostoliai sumažėjo iki minimumo, o purškimo kokybė tapo žymiai geresnė. Rotacinė taškinė srovė užtikrina 10 kartų didesnę valymo galią. Lyginant su ankstesniu modeliu, šio priedo valymo našumas yra iki 50% didesnis. Su keraminiu purkštuku ir keraminiu guolio žiedu ypač ilgam darbo laikui. Purvo valymo antgalio maksimalus darbinis slėgis - 180 bar / 18 MPa ir tinka vandens temperatūrai iki 60 ° C.
Savybės ir privalumai
Iki 50 % didesnis valymo efektyvumas ir greitis lyginant su ankstesne versija
- Ypač taupantis laiką sprendimas
Minimalūs galio nuostoliai ir patobulinta purškimo kokybė
- Padidinta galia užsisenėjusiam purvui pašalinti.
Besisukanti taškinė srovė apjungia taškinės ir plataus kampo srovių privalumus
- Didelė valymo galia kartu su dideliu darbo našumu.
Keraminis antgalis ir keramikinis guolio žiedas
- Ypatingas ilgaamžiškumas.
Labai efektyvus valymas
- Greitai pašalina užsisenėjusius nešvarumus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|180
|Vandens slėgis (bar)
|max. 180
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Antgalio dydis ( )
|35
|Dydis
|mažas
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|155 x 60 x 60