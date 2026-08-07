Rotacinis antgalis, mažas, 035

Naujas purvo valymo antgalis (purkštuko dydis 035) su rotacine taškine srove ženkliai išsiskiria iš kitų: iki 50% didesnis valymo našumas nei jo pirmtako.

Su nauju rotacinės srovės antgaliu (purkštuko dydis 035) vidinės energijos nuostoliai sumažėjo iki minimumo, o purškimo kokybė tapo žymiai geresnė. Rotacinė taškinė srovė užtikrina 10 kartų didesnę valymo galią. Lyginant su ankstesniu modeliu, šio priedo valymo našumas yra iki 50% didesnis. Su keraminiu purkštuku ir keraminiu guolio žiedu ypač ilgam darbo laikui. Purvo valymo antgalio maksimalus darbinis slėgis - 180 bar / 18 MPa ir tinka vandens temperatūrai iki 60 ° C.

Savybės ir privalumai
Iki 50 % didesnis valymo efektyvumas ir greitis lyginant su ankstesne versija
  • Ypač taupantis laiką sprendimas
Minimalūs galio nuostoliai ir patobulinta purškimo kokybė
  • Padidinta galia užsisenėjusiam purvui pašalinti.
Besisukanti taškinė srovė apjungia taškinės ir plataus kampo srovių privalumus
  • Didelė valymo galia kartu su dideliu darbo našumu.
Keraminis antgalis ir keramikinis guolio žiedas
  • Ypatingas ilgaamžiškumas.
Labai efektyvus valymas
  • Greitai pašalina užsisenėjusius nešvarumus.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 180
Vandens slėgis (bar) max. 180
Temperatūra (°C) max. 60
Antgalio dydis ( ) 35
Dydis mažas
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva Antracitas
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 155 x 60 x 60