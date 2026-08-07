Rotacinis antgalis, mažas, 040
Su rotacine taškine srove efektyvesniam purvo šalinimui: naujas rotacinės srovės antgalis su 040 dydžio purkštuku, užtikrina iki 50% geresnį valymo našumą nei jo pirmtakas.
Naujas rotacinės srovės antgalis (purkštuko dydis 040) yra pranašesnis dėl minimalių vidinės energijos nuostolių ir maksimalios purškimo kokybės, todėl pasiekiamas iki 50 procentų didesnis valymo efektyvumas nei su ankstesniais priedais. Dėl rotacinės taškinės srovės, valymo galia padidėja 10 kartų, lyginant su įprastiniais aukšto slėgio purkštukais, esant maksimaliam darbiniam slėgiui 180 bar / 18 MPa ir vandens temperatūra iki 60 ° C. Su keraminiu purkštuku ir keraminiu guolio žiedu maksimaliam darbo laikui.
Savybės ir privalumai
Iki 50 % didesnis valymo efektyvumas ir greitis lyginant su ankstesne versija
- Ypač taupantis laiką sprendimas
Minimalūs galio nuostoliai ir patobulinta purškimo kokybė
- Padidinta galia užsisenėjusiam purvui pašalinti.
Besisukanti taškinė srovė apjungia taškinės ir plataus kampo srovių privalumus
- Didelė valymo galia kartu su dideliu darbo našumu.
Keraminis antgalis ir keramikinis guolio žiedas
- Ypatingas ilgaamžiškumas.
Labai efektyvus valymas
- Greitai pašalina užsisenėjusius nešvarumus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|180
|Vandens slėgis (bar)
|max. 180
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Antgalio dydis ( )
|40
|Dydis
|mažas
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|90 x 57 x 57