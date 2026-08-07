Rotacinis antgalis, mažas, 045
Iki 50% geresnis valymo rezultatas nei naudojant ankstesnius priedus: naujasis purvo valymo antgalis (purkštuko dydis 045) iki minimumo sumažina energijos nuostolius ir užtikrina didesnę purškimo kokybę.
Visa galia - mažame purkštuke: našus rotacinės srovės antgalis (purkštuko dydis 045) užtikrina 10 kartų didesnį valymo efektyvumą, lyginant su įprastais purkštukais - rotacinės taškinės srovės dėka. Lyginant su ankstesniais priedais, naujojo antgalio valymo efektyvumas yra iki 50 procentų didesnis. Maksimalus 180 bar / 18 MPa slėgis ir 60 ° C vandens temperatūra pašalina net ir sunkiai įveikiamus nešvarumus. Su keraminiu purkštuku ir keraminiu guolio žiedu ypač ilgam darbo laikui.
Savybės ir privalumai
Iki 50 % didesnis valymo efektyvumas ir greitis lyginant su ankstesne versija
- Ypač taupantis laiką sprendimas
Minimalūs galio nuostoliai ir patobulinta purškimo kokybė
- Padidinta galia užsisenėjusiam purvui pašalinti.
Besisukanti taškinė srovė apjungia taškinės ir plataus kampo srovių privalumus
- Didelė valymo galia kartu su dideliu darbo našumu.
Keraminis antgalis ir keramikinis guolio žiedas
- Ypatingas ilgaamžiškumas.
Labai efektyvus valymas
- Greitai pašalina užsisenėjusius nešvarumus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|180
|Vandens slėgis (bar)
|max. 180
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Antgalio dydis ( )
|45
|Dydis
|mažas
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3