Rotacinis antgalis, mažas, 045

Iki 50% geresnis valymo rezultatas nei naudojant ankstesnius priedus: naujasis purvo valymo antgalis (purkštuko dydis 045) iki minimumo sumažina energijos nuostolius ir užtikrina didesnę purškimo kokybę.

Visa galia - mažame purkštuke: našus rotacinės srovės antgalis (purkštuko dydis 045) užtikrina 10 kartų didesnį valymo efektyvumą, lyginant su įprastais purkštukais - rotacinės taškinės srovės dėka. Lyginant su ankstesniais priedais, naujojo antgalio valymo efektyvumas yra iki 50 procentų didesnis. Maksimalus 180 bar / 18 MPa slėgis ir 60 ° C vandens temperatūra pašalina net ir sunkiai įveikiamus nešvarumus. Su keraminiu purkštuku ir keraminiu guolio žiedu ypač ilgam darbo laikui.

Savybės ir privalumai
Iki 50 % didesnis valymo efektyvumas ir greitis lyginant su ankstesne versija
  • Ypač taupantis laiką sprendimas
Minimalūs galio nuostoliai ir patobulinta purškimo kokybė
  • Padidinta galia užsisenėjusiam purvui pašalinti.
Besisukanti taškinė srovė apjungia taškinės ir plataus kampo srovių privalumus
  • Didelė valymo galia kartu su dideliu darbo našumu.
Keraminis antgalis ir keramikinis guolio žiedas
  • Ypatingas ilgaamžiškumas.
Labai efektyvus valymas
  • Greitai pašalina užsisenėjusius nešvarumus.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 180
Vandens slėgis (bar) max. 180
Temperatūra (°C) max. 60
Antgalio dydis ( ) 45
Dydis mažas
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva Antracitas
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3