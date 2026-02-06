Rotacinis vamzdžių valymo antgalis
Rotacinis vamzdžių valymo antgalis, užtikrinantis 360 ° valymo efektą, skirtas profilaktiniams vamzdžių, kanalizacijos ir latakų valymo darbams. Su R1/8" jungtimi, skirta vamzdžių valymo žarnai tvirtinti.
Rotacinis vamzdžių valymo antgalis puikiai tinka profilaktiniams vamzdžių, kanalizacijos ir latakų valymo darbams, kurie nekenkia aplinkai. Jo 360 ° valymo sistema efektyviai pašalina apnašas nuo visų vamzdžių vidinių sienelių. Kamščiams net nėra šansų susidaryti. Antgalio forma optimizuota užtikrinant, kad prijungimo prie aukšto slėgio žarnos vietoje nebūtų griovelių. Tokiu būdu sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje. Galima naudoti su vamzdžių valymo komplektais PC 20, PC 15 ir PC 7.5 ir su visais „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7 klasės.
Savybės ir privalumai
Rotacinės aukšto slėgio srovės360 ° valymo efektas visoms vamzdžių vidinėms sienelėms. Profilaktinis valymas, siekiant išvengti užsikimšimo.
Optimizuota antgalio formaJungtis prie žarnos yra be griovelių, todėl sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje. Kompaktiška konstrukcija, užtikrinanti maksimalią judėjimo laisvę.
Galingas valymas su aukštu slėgiuEfektyvus ir greitas vamzdžių kamščių šalinimas.
Pagaminta iš patvaraus žalvario ir nerūdijančiojo plieno
- Ilgas tarnavimo laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|27 x 15 x 15
Pritaikymo sritys
- Vamzdžių valymui
- Stogvamzdžių valymui
- Kanalizacijos vamzdžių valymui