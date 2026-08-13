RVF 7 volelis
Įvairiems paviršiams skirtas RVF 7 plaunančio dulkių siurblio roboto volelis užtikrina švelnų drėgną visų kietų grindų valymą ir priežiūrą. Nesipūkuojantis, puikiai sugeriantis drėgmę ir patvarus. Tinka skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.
„Kärcher RVF 7“ ir „RVF 7 Comfort“ plaunantis dulkių siurblys robotas naudoja įvairiems paviršiams skirtą iš aukštos kokybės mikropluošto pagamintą volelį, kuris švelniai išvalys visas kietas grindis – netgi parketą. Volelis yra nesipūkuojantis, puikiai sugeriantis drėgmę ir ypač patvarus. Jis idealiai tinka ilgiems valymo darbams ir užtikrina tobulą švarą, nepalikdamas jokių dryžių. Jei volelį reikia pakeisti ar išvalyti, jį galima akimirksniu išimti nenaudojant jokių įrankių ir net nesiliečiant su purvu. Naudotą volelį tiesiog ištraukite ir lengvai įdėkite naują. Įvairiems paviršiams pritaikytą volelį galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje ir netrukus vėl naudoti.
Savybės ir privalumai
Lengvas volelių keitimas
- Volelį galima greitai ir lengvai pakeisti tiesiog jį ištraukiant – nereikia jokių įrankių ir praktiškai jokių pastangų.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
100% aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|255 x 55 x 55