RVM 4 Priedų rinkinys

RVM 4 Comfort roboto siurblio priedų rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 2 valymo šluostės, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.

Nuolat nepriekaištingiems valymo rezultatams: su šiuo priedų rinkiniu RVM 4 Comfort robotas siurblys valo tarsi naujas. Rinkinyje esantys lengvai keičiami atsarginiai komponentai užtikrina optimalų valymo našumą ir prailgina RVM 4 tarnavimo laiką. Rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 2 valymo šluostės, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (-elementas) 7
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 198 x 213 x 92
Suderinami įrenginiai