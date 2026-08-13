RVM 4 Priedų rinkinys
RVM 4 Comfort roboto siurblio priedų rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 2 valymo šluostės, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.
Nuolat nepriekaištingiems valymo rezultatams: su šiuo priedų rinkiniu RVM 4 Comfort robotas siurblys valo tarsi naujas. Rinkinyje esantys lengvai keičiami atsarginiai komponentai užtikrina optimalų valymo našumą ir prailgina RVM 4 tarnavimo laiką. Rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 2 valymo šluostės, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|7
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|198 x 213 x 92