RVM 4 Šluosčių rinkinys
Optimaliems valymo rezultatams – aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, skirtas kietų grindų drėgnam valymui naudojant robotą siurblį RVM 4 Comfort.
Rinkinį sudaro keturios valymo šluostės, skirtos robotui siurbliui RVM 4 Comfort. Veikiant drėgnojo valymo režimu, aukštos kokybės mikropluošto šluostės užtikrina optimalų valymo rezultatą ant visų kietų grindų dangų, pavyzdžiui, plytelių, laminato, medinių grindų, PVC ar linoleumo. Nedideli, pridžiūvę nešvarumai patikimai pašalinami, o siurbimo funkcija veiksmingai surenka dulkes. Šluostes pakeisti labai paprasta dėl lipniosios tvirtinimo sistemos.
Savybės ir privalumai
Valymo šluostė su lipniąja tvirtinimo juosta
- Lengva uždėti ir nuimti dėl lipnios tvirtinimo juostos.
- Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C. Nenaudokite audinių minkštiklio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|4
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 130 x 28
Pritaikymo sritys
- Visoms kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštinės, akmeninės grindys, linoleumas ir PVC