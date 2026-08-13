RVM 4 Šluosčių rinkinys

Optimaliems valymo rezultatams – aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, skirtas kietų grindų drėgnam valymui naudojant robotą siurblį RVM 4 Comfort.

Rinkinį sudaro keturios valymo šluostės, skirtos robotui siurbliui RVM 4 Comfort. Veikiant drėgnojo valymo režimu, aukštos kokybės mikropluošto šluostės užtikrina optimalų valymo rezultatą ant visų kietų grindų dangų, pavyzdžiui, plytelių, laminato, medinių grindų, PVC ar linoleumo. Nedideli, pridžiūvę nešvarumai patikimai pašalinami, o siurbimo funkcija veiksmingai surenka dulkes. Šluostes pakeisti labai paprasta dėl lipniosios tvirtinimo sistemos.

Savybės ir privalumai
Valymo šluostė su lipniąja tvirtinimo juosta
  • Lengva uždėti ir nuimti dėl lipnios tvirtinimo juostos.
  • Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C. Nenaudokite audinių minkštiklio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 4
Spalva Balta
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 130 x 130 x 28
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Visoms kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštinės, akmeninės grindys, linoleumas ir PVC