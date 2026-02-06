S6 šoniniai šepečiai šlapioms šiukšlėms
Du mechaninės šluotos šoniniai šepečiai su specialiais šeriais šlapioms šiukšlėms. Tinka S 6 - S 6 Twin stumiamoms šluotoms.
Šoniniai šepečiai su šeriais, kurie sudaryti iš standartinių ir tris kartus kietesnių šerių kombinacijos, idealiai tinka šlapioms atliekoms pakelti ir sušluoti. Mes rekomenduojame juosi naudoti, pavyzdžiui, šluojant nuo lietaus sušlapusius ir prie žemės prikibusius lapus. Šoniniai šepečiai tinka stumiamoms šluotoms nuo S 6 iki S 6 Twin.
Savybės ir privalumai
Speciali šepetėlių konfigūracija, sudaryta iš standartinių ir trijų kartų sunkesnių nei standartiniai šerių.
- Didesnė jėga drėgnoms atliekoms šluoti.
- Patikimai iššluojamos net smulkios atliekos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 290 x 61
Pritaikymo sritys
- Pėsčiųjų takai
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.