Sauso ledo išpurškimo pistoletas
Ergonomiškas ir kompaktiškas "Ice Blaster" sauso ledo valymo sistemos išpurkškimo pistoletas. Komplekte yra 5 m ilgio purškimo žarna, antgalio lemputė ir antgalio greito keitimo sistema.
Specialiai sukurtas saugiam ir patogiam naudojimui su Kärcher sauso ledo valymo sistemomis: Kompaktiškas ir ergonomiškas pistoletas su valdymo laidu ne tik puikiai laikosi rankoje, bet ir turi gaiduko fiksavimo sistemą, kuri veiksmingai apsaugo nuo atsitiktinio paleidimo. Sauso ledo įjungimas naudojant įjungimo / išjungimo jungiklį taip pat yra labai patogus ir lengvai įgyvendinamas. Į komplektą įeina antgalio greito keitimo sistema, antgalio lemputė, taip pat 5 m tvirta ir ilgaamžė purškimo žarna.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,4