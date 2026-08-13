Sauso ledo išpurškimo žarna prailginimui 5 m
Kärcher L2P sauso ledo įrenginiams skirtas išpurškimo žarnos prailginimas. Ši žarna patogiai ir be didelių pastangų padidina veiklos zoną su sauso ledo valymo įrenginiais.
Lengvai prijungiamas Karcher sauso ledo valymo įrenginių L2P išpurškimo žarnos prailginimas. Prailginimo žarna išplečia darbo zoną, kad valant su ledo valytuvu būtų galima dirbti lanksčiau. Jei reikia, kelias prailginimo žarnas taip pat galima sujungti kartu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,2