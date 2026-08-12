Šepetėlių juostelė WRE 18-55 3-er Pack
Iš nailono pagamintas pakaitinis šerių dirželis, skirtas lengvai šalinti piktžoles, tinka ergonomiškiems Kärcher WRE 18-55 ir WRE 4 akumuliatoriniams piktžolių šalintuvams.
Su Kärcher WRE 4 Battery ir WRE 18-55 piktžolių šalintuvais be vargo pašalinkite piktžoles. Dėl galingo variklio, didelio greičio ir ypač dėl nailoninių šerių juostos piktžoles galima pašalinti greitai. Jei šerių juosta susidėvi, ją galima pakeisti keliais veiksmais, nenaudojant jokių įrankių. Greitai ir kruopščiai pašalinkite sausas samanas ir piktžoles tokioje padėtyje, kuri nevargina nugaros.
Savybės ir privalumai
Efektyvūs nailoniniai šereliai
Šepečio keitimas be įrankių
- Kad lengvai pakeistumėte susidėvėjusius šerius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|315 x 75 x 18
Pritaikymo sritys
- Samanos
- Piktžolės