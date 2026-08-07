Šepetys, kietas

Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akeminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.

Savybės ir privalumai
Valymas be be pėdsakų ir sunkiai pasiekiamose vietose
  • Šeriai šone apsaugo nuo drėgmės pertekliaus ir pakraščių valymui
  • Puikūs valymo rezultatai, dėl priedo viduryje esančių įstrižų šerelių.
Spalvinis žymėjimas
  • Spalvų žymėjimas palengvina tinkamo teptuko parinkimą.
Greitai pakeičiamas mechanizmas
  • Greitas priedų keitimas pritaikant kiekvienai valymo situacijai
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 40
Spalva žalia
Svoris (su pakuote) (kg) 1,6
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Akmeninių ar medžio terasų paviršiais valymui
  • Betono, plytų, skardos plokščių arba plieninių fasadų paviršių valymui