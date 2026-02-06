Šepetys, minkštas
Švelniai ir atsargiai valo jautrius paviršius: minkštas šepetys yra idealus priedas prie VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax įrenginiams.
Dėl minkštų ir švelnių šerių minkštas šepetys valo suteikdamas ilgalaikį efektą, nepalikdamas likučių. Jis buvo sukurtas specialiai VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax. Šepetys savo pločiu ir kampuotais, siaurais ir ovaliais šereliais, todėl puikiai tinka valyti nepaliekant pėdsakų ir efektyviai valo dulkes nuo didelių, mažų ir jautrių paviršių.
Savybės ir privalumai
Švelnūs šereliai
- Valant jautrius paviršius nepalieka žymių.
Kampuoti šereliai
- Optimalus erdvės panaudojimas paprastam didesnių paviršių valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|410 x 45 x 55
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Baldai