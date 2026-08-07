Šepetys, minkštas

Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvarių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.

Savybės ir privalumai
Valymas be be pėdsakų ir sunkiai pasiekiamose vietose
  • Šeriai šone apsaugo nuo drėgmės pertekliaus ir pakraščių valymui
  • Puikūs valymo rezultatai, dėl priedo viduryje esančių įstrižų šerelių.
Spalvinis žymėjimas
  • Spalvų žymėjimas palengvina tinkamo teptuko parinkimą.
Greitai pakeičiamas mechanizmas
  • Greitas priedų keitimas pritaikant kiekvienai valymo situacijai
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 40
Spalva mėlyna
Svoris (su pakuote) (kg) 1,7
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Jautrių fasadų su stiklu, PVC danga ar dažytų paviršių valymui
  • Tinka valyti saulės energijos įrenginius, organinio stiklo paviršius, ir žiemos sodus