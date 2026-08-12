Šerelių apkaba WRE 18-55 Battery
Pakaitinė nailono šerelių apkaba, skirta be vargo pašalinti piktžoles, tinka ergonomiškiems akumuliatoriniams Kärcher piktžolių šalinimo įrenginiams WRE 18-55 ir WRE 4.
Nemalonu matyti, kad ant takų ir sienelių dygsta piktžolės. Bet gan malonu, jei nepageidaujamą augmeniją galima greitai ir be vargo pašalinti naudojant WRE 4 Battery ar WRE 18-55 piktžolių šalinimo įrenginius iš Kärcher. Tai įmanoma dėl galingo variklio, didelio greičio, o ypač dėl nailoninių šerelių apkabos, kuri yra švelni paviršiams bet tuo pačiu labai efektyvi. Jei šerelių apkaba nusidėvi, ją galima pakeisti vos keliais judesiais nenaudojant jokių įrankių. Ir darbą galima vėl tęsti: greitai ir kruopščiai pašalinkite sausas samanas ir piktžoles nevargindami savo nugaros.
Savybės ir privalumai
Efektyvūs nailoniniai šereliai
Šepečio keitimas be įrankių
- Kad lengvai pakeistumėte susidėvėjusius šerius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|315 x 75 x 18
Pritaikymo sritys
- Samanos
- Piktžolės