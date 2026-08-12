Sieninis laikiklis RCX

RTK antenos montavimo ant išorinių sienų rinkinys (laikiklis, varžtai, kaiščiai) – paprastas montavimas.

Šis sieninis laikiklis leidžia lanksčiau įrengti RTK anteną. Tiesiog įstatykite antenos galvutę į laikiklį ir pritvirtinkite prie sienos naudodami pridedamus varžtus ir kaiščius. Svarbu, kad antena turėtų neužstotą 100° dangaus matymo lauką. Laikiklį galite tvirtinti ant sienų be stogo užlaidų, balkonų, sodo namelių ir kitur.

Savybės ir privalumai
Patvarus laikiklis
  • Naudojant laikiklį ir keturis pridedamus varžtus su kaiščiais, RTK antena gali būti tvirtai ir saugiai sumontuota ant išorinių sienų.
Paprastas montavimas
  • Šis sieninis laikiklis suteikia daug įvairių montavimo būdų ant sienų, balkonų, sodo namelių ir kitur.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 205 x 175 x 95
Suderinami įrenginiai