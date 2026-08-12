Sieninis laikiklis RCX
RTK antenos montavimo ant išorinių sienų rinkinys (laikiklis, varžtai, kaiščiai) – paprastas montavimas.
Šis sieninis laikiklis leidžia lanksčiau įrengti RTK anteną. Tiesiog įstatykite antenos galvutę į laikiklį ir pritvirtinkite prie sienos naudodami pridedamus varžtus ir kaiščius. Svarbu, kad antena turėtų neužstotą 100° dangaus matymo lauką. Laikiklį galite tvirtinti ant sienų be stogo užlaidų, balkonų, sodo namelių ir kitur.
Savybės ir privalumai
Patvarus laikiklis
- Naudojant laikiklį ir keturis pridedamus varžtus su kaiščiais, RTK antena gali būti tvirtai ir saugiai sumontuota ant išorinių sienų.
Paprastas montavimas
- Šis sieninis laikiklis suteikia daug įvairių montavimo būdų ant sienų, balkonų, sodo namelių ir kitur.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|205 x 175 x 95